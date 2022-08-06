У РФ за звинуваченням у держзраді затримали розробника гіперзвукових ракет
У Росії за підозрою у державній зраді затримано керівника лабораторії гіперзвуку Новосибірського інституту теоретичної та прикладної механіки Андрія Шиплюка
Про це повідомляє CNN.
За словами, наукового керівника інституту Василя Фоміна, Шиплюка відправили в московське СІЗО "Лефортово". Його затримання відбулося невдовзі після арешту 27 червня головного наукового співробітника інституту Анатолія Маслова, якого підозрюють у передачі даних, що становлять державну таємницю, щодо гіперзвукових ракет.
Андрій Шиплюк займався дослідженнями для розробки гіперзвукових ракет, які можуть летіти зі швидкістю, що в дев’ятеро перевищує швидкість звуку. Російський диктатор Володимир Путін минулого тижня пообіцяв, що його нові ракети не мають аналогів та будуть поставлені на озброєння військово-морських сил в найближчі кілька місяців.
Загалом одразу кілька російських вчених останнім часом були звинувачені в державній зраді за нібито передачу конфіденційних матеріалів іноземцям.
- 3 липня заарештований за підозрою у державній зраді вчений-фізик Дмитро Колкер помер у Москві.
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