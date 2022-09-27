Про це повідомляє NHK з посиланням на міністра закордонних справ Японії.

У країні наголошують, що дії російської сторони є порушенням Віденської конвенції і є неприйнятним.

"У відповідь на це сьогодні заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі викликав посла Росії в Японії Галузіна до міністерства закордонних справ, де висловив різкий протест, зажадав від російської сторони офіційних вибачень. Я наполегливо закликаю російську сторону серйозно поставитися до протесту та пропозиції японської сторони", – сказав міністр закордонних справ Есімас Хаясі.

Міністр також розкритикував обставини затримання дипломата, під час якого, за його словами, "було вжито примусових заходів".

Японія вимагає від Росії вибачень за те, що, на її думку, затриманням було несправедливим. За словами звинуваченого Тацунорі Мотокі, йому зав’язали очі та фізично утримували після того, як Кремль помилково звинуватив його в шпигунстві.

"Поводження та звинувачення є абсолютно неприйнятними", - сказав вищий речник уряду Хірокадзу Мацуно.

Нині затриманого дипломата генконсульства Японії вже звільнено.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb