У РФ заявили про готовність використати війська для "захисту своїх громадян" за кордоном
Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов повідомив, що Росія може застосувати армію, щоб захистити своїх громадян за кордоном
Про це пише Інтерфакс.
Костянтин Косачов заявив, що РФ не планує "з власної волі" військової операції проти України. Проте він зауважив, "як Україну підштовхують до того, щоб спробувати вирішити проблеми Південного Сходу військовим шляхом".
"Після того як сталася трагедія Цхінвала, в листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки в чинний aедеральний закон "Про оборону", - нагадав він.
Зокрема, закон доволяє оперативно використовувати Збройні cили в інших країнах.
Костянтин Косачов наголосив, що РФ може застосувати армію за кордоном для "захисту громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них".
- Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, чому РФ нарощує війська біля України.
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