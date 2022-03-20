У РФ заявили, що Франція заморозила 22 млрд євро активів Центробанку
Франція заморозила активи Центробанку Росії
Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на Мінекономіки РФ.
"Франція заморозила активи ЦБ РФ на суму 22 млрд євро", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, що зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. 17 березня держава-агресор повинна була сплатити 117 млн доларів за двома купонами єврооблігацій, невиплата яких (або виплата у рублях, як того хотіла РФ), означала би дефолт Росії.
- Проте 18 березня Міністерство фінансів Росії заявило, що платіжне доручення іноземному банку-кореспонденту про виплату купонів за суверенними єврооблігаціями РФ виконане, але не зазначило, у якій валюті.
- Агентство Reuters повідомило, що оплата пройшла в доларах.
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