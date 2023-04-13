У РФ заявили, що генпрокуратура перевірить відео страти полоненого військового

Про це установа написала у телеграмі.

Зазначаться, що наразі відео направили на перевірку до слідчих органів, всі подальші рішення здійснюватимуться вже після її закінчення.

"Генеральною прокуратурою Російської Федерації в ході моніторингу мережі "Інтернет" виявлено фото- та відеоматеріали, які, ймовірно, містять сцени вбивства нібито українського військовослужбовця. З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та прийняття відповідного рішення, вони направлені до слідчих органів для організації перевірки", - йдеться у повідомленні.