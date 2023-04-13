У РФ заявили, що генпрокуратура перевірить відео страти полоненого військового
У четвер, 13 квітня, генпрокуратура Росії заявила, що перевірить достовірність відео зі стратою військовополоненого, який може бути українцем
Про це установа написала у телеграмі.
Зазначаться, що наразі відео направили на перевірку до слідчих органів, всі подальші рішення здійснюватимуться вже після її закінчення.
"Генеральною прокуратурою Російської Федерації в ході моніторингу мережі "Інтернет" виявлено фото- та відеоматеріали, які, ймовірно, містять сцени вбивства нібито українського військовослужбовця. З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та прийняття відповідного рішення, вони направлені до слідчих органів для організації перевірки", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим. СБУ розпочала розслідування.
- Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео зі стратою російськими воєнними українського полоненого і заявив, що воно потребує перевірки.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прокоментував відео страти українського військового та зазначив, розмови про діалог з РФ після цього недоречні.
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