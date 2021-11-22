У РФ журналістку, яка підтримує українських політв'язнів, оштрафували на 150 тис. руб. за участь у мітингу

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Крім Івлєвої, російський суд також оштрафував на 20 тис. руб. правозахисника Юрія Самодурова. Обох звинуватили у порушенні правил організації та проведення мітингу.



У Москві 20 листопада пройшла серія одиночних пікетів проти політичних репресій та ліквідації правозахисного центру "Меморіал", який у Росії визнали іноземним агентом. Під час акцій силовики затримали 12 учасників, серед який були Івлєва та Самодуров.



Для Івлєвої обрали більше покарання, оскільки її затримували на акціях протесту раніше. Журналістка виступала на підтримку України, ув'язнених у Росії українських політв'язнів, зокрема, кримських татар.



Одиночні пікети у РФ наразі є єдиним видом протесту, який не потрібно узгоджувати із владою. Проте з початку пандемії московська влада, посилаючись епідеміологічні обмеження, не дозволяє жодних протестних акцій у місті.



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