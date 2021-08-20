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У річницю свого отруєння Навальний закликав Захід запровадити санкції проти оточення Путіна

20 серпня, 2021 п'ятниця
14:40
Світ Олексій Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний до річниці свого отруєння написав колонку для західних ЗМІ та закликав країни Заходу активніше боротися з корупцією у світі

Матеріал опублікували у британській The Guardian, французькій Le Monde і німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У статті Навальний пропонує пʼять кроків для боротьби з корупцією у світовому масштабі та зазначає, що після його отруєння система стала ще жорстокішою.

"Рівно рік тому я не помер від отруєння хімічною зброєю, і, схоже, корупція зіграла чималу роль в тому, що я вижив. Вона заразила всю державну систему Росії, зокрема спецслужби", — написав опозиціонер.

Він вважає, що важливим аспектом корупції в авторитарних країнах є використання нею фінансової інфраструктури Заходу — у 90% випадків вкрадене зберігається саме там.

"Чиновник, який працює на автократа, краще за будь-кого іншого знає, як важливо тримати свій капітал подалі від колег і боса. Усе, що потрібно західним лідерам, — це проявити рішучість і політичну волю. Треба перетворити корупцію з джерела безмежних можливостей на обтяжливий тягар для еліт, які працюють на автократів", — підкреслив Навальний.

Відтак опозиціонер виступає за запровадження на Заході спеціального критерію "країни, що сприяють корупції". У такому разі, на його переконання, виникне можливість ухвалювати єдині заходи проти цілої групи держав.

Він пропонує перейти до максимальної прозорості у відносинах з такими країнами.

"Уся документація до контрактів, укладених між західними компаніями та їхніми контрагентами з країн корупційних ризиків, повинна бути опублікована, якщо ці контракти пов’язані з державою, посадовцями та їхніми родичами", - запропонував Навальний.

Також він пропонує запровадити персональні санкції проти сотні багатих бізнесменів з оточення таких лідерів, як Володимир Путін.

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