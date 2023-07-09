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У річницю встановлення українських прапорів на Зміїному військовим аташе презентували фільм про героїчні події

9 липня, 2023 неділя
21:59
Новини

7 липня у Національному військово-історичному музеї Міністерства оборони України відбувся показ-презентація для членів Київської асоціації військових аташе та дипломатів країн-партнерів англомовної версії документального фільму "Битва за острів Зміїний

"Море" з трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" створеного за підтримки Міністерства культури та інформполітики спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Захід було присвячено першій річниці з дня встановлення українських державних прапорів на о.Зміїний, який було звільнено від російських агресорів після тривалої операції Сил оборони та безпеки України.

Заступник міністра оборони України з євроінтеграції Андрій Шевченко подякував дипломатам країн-партнерів за постійну підтримку України у протистоянні з російськими агресорами і підкреслив стратегічну важливість встановлення контролю над о.Зміїний для часткового розблокування українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи започаткованої невдовзі після звільнення острова. "Символічно, що цей захід ми проводимо напередодні Саміту НАТО у Вільнюсі, після якого підтримка країн-партнерів у боротьбі з ворогом тільки міцнішатиме. Україна звільнить своє море, небо і землю від агресорів", - сказав він.

Автор фільму "Битва за острів Зміїний. Море" і всього проєкту трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" колишній журналіст, а нині майор ЗСУ Артем Шевченко подякував за підтримку проєкту Міністерство культури та інформполітики та ГУР МО.

"Цей фільм про нашу першу, але вірю не останню перемогу над ворогом на морі", – розповів він, презентуючи документальний проєкт.

Один з героїв фільму пілот-вертолітник підполковник Євген Соловйов, Герой України, розповів про один з найдраматичніших епізодів битви за Зміїний - десантування груп спецпризначення ГУР МО та СБУ на острів 8 травня 2022 року:

"Операція польоту і висадки була надзвичайно ризикованою. Щонайменше п`ять новітніх російських винищувачів перебували у тому районі у небі. Наші застарілі бойові літаки не могли створити для наших гелікоптерів повітряної переваги, а самі вертольоти не були обладнані системами попередження про повітряні атаки. Але ми всі розуміли, що острів стратегічно важливий, бо дозволяє контролювати надводну і повітряну обстановку у цьому секторі Чорного моря і на півдні України загалом. Розуміючи ризик, ми знали і знаємо, що це наша земля і ми будемо битися за неї за нашу свободу, наше майбутнє і майбутнє наших дітей. За міжнародної підтримки це робити легше".

Президент Київської асоціації військових аташе, аташе з питань оборони Латвійської Республіки полковник Александрс Холмановс подякував за організацію заходу і висловив впевненість, що Україна обов`язково переможе у війні.

Гостям окрім документального фільму продемонстрували і артефакти пов`язані із битвою за острів: реальний рятівний круг із сигнальним буєм із затопленого російського флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва", хвостове оперення однієї з ракет "Нептун", яким було уражено вороже судно, моделі острова Зміїний і крейсера, а також стенд із особистими речами Героя України (посмертно) полковника Ігоря Бедзая, тодішнього заступника командувача ВМС ЗС з авіації, який загинув під час битви за острів.

Невдовзі англомовні версії документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" будуть доступні для перегляду міжнародною аудиторією на одній з провідних українських стрімінгових платформ.

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