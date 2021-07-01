У річці в Польщі знайшли тіло 36-річної українки
У Польщі рятувальники та правоохоронці знайшли тіло українки у річці Равка
Про зникнення 36-річної українки повідомив її працедавець, передає Dziennik.pl.
Як зазначається, польські рятувальники та поліція виявили в ріці Равка у населеному пункті Кужешин поблизу міста Рава Мазовецька померлу громадянку України.
Так, працедавець звернувся до правоохоронці про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на ріку Равка і не повернулася додому.
Тож поліція та рятувальники організували пошуки зниклої українки в районі, куди вона пішла. Залучали поліцейський гелікоптер. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доправили його на берег.
Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.
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