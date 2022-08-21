У різних районах Мелітополя пролунали вибухи, - мер

Про вибухи повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі". - написав міський голова.

Російські "ЗМІ" з посиланням на очільників окупаційної адміністрації повідомляють про роботу системи протиповітряної оборони у Мелітополі.

"Система ППО спрацювала, за попередніми даними, у Мелітополі, повідомив член головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов", - пише російське видання ТАСС.

19 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали електроопору, ймовірно, щоб завадити рашистам під'єднанню Запорізької АЕС до російської системи.

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