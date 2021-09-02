У роботі Instagram стався збій
У роботі соцмережі Instagram стався масштабний збій
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
Сьогодні, 2 вересня, у роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій. Одні розповіли, що не можуть увійти, інші - що не можуть оновити стрічку публікацій.
Так, із проблемами зіткнулися європейські та американські користувачі.
Зазначається, що сервіс отримав понад 3,7 тисячі повідомлень від користувачів про проблеми з доступом до Instagram.
У 66% з них не завантажується застосунок, 21% не змогли увійти в аккаунт, у 13% також не працює сайт Instagram.
Також спостерігаються деякі проблеми з доступом до соціальної мережі Facebook.
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