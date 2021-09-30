У роботі "Монобанку" стався збій
У четвер, 30 вересня, в роботі "Монобанку" стався збій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зокрема, у користувачів виникають труднощі з переказом коштів.
"На жаль, зараз існують труднощі з оплатою по карті. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - таке повідомлення можна побачити у мобільному застосунку банку.
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