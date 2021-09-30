У роботі "Монобанку" стався збій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зокрема, у користувачів виникають труднощі з переказом коштів.

"На жаль, зараз існують труднощі з оплатою по карті. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - таке повідомлення можна побачити у мобільному застосунку банку.