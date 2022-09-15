Це випливає із всеросійського опитування "Левада-центру", проведеного наприкінці серпня.

Опитування, зокрема, відобразило ставлення росіян до антивоєнних протестів: на думку опитаних, влада не повинна обмежувати свободу слова і припиняти антивоєнні протести. У цьому впевнені 57% респондентів. Причому групи від 18 до 40 років це число становить 65%.

До людей, які виходили на антивоєнні акції, росіяни налаштовані в середньому нейтрально: 19% їх підтримують, 40% байдужі, і майже стільки ж, 38% негативно налаштовані. Найбільший відсоток нейтральності серед молоді до 24 років – 61%.

Масові виступи з економічними вимогами готові підтримати 16% громадян, а з політичними – всього 11%.

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