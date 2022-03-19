У Росії чиновник випадково у некролозі визнав, що армія РФ воює в Україні з 2014 року
Мер Іркутського району Леонід Фролов повідомив, що російська армія веде військові дії на Донбасі з 2014 року і що до оголошення війни солдати РФ теж знали, що їдуть воювати саме в Україні.
Про це він, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, написав на своїй сторінці "ВКонтакте" у некролозі про загиблого в Україні військового з іркутського села Худякова Валерія Березовського, інформує Еспресо.TV
Тим самим мер Іркутського району визнав, що російська армія з 2014 року веде військові дії в Україні. За офіційною версією влади, російських військових у 2014 році на території Донбасу не було.
Крім того, з повідомлення Фролова випливає, що вже 21 лютого деякі російські солдати знали, що їдуть в Україну, хоча влада тим часом заперечувала плани військового вторгнення в Україну.
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