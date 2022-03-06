У Росії готуються повністю відключити іноземний інтернет, - ЗМІ
У Росії готуються до того, щоб відключитись від світової мережі інтернету
Документи Мінцифри РФ опублікував Telegram-канал "ЗаТелеком".
З 11 березня у Росії планують повністю відключитися від світового інтернету. За інформацією джерела, російська влада вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (прим. - порталів, ресурсів, сайтів) урядові телеграми.
Всі сервери та домени в Росії переведуть в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.
Відзначається, що в разі використання іноземного хостингу потрібно буде перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні - перемістити по можливості в доменну зону ru.
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