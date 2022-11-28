У Росії матерям загиблих окупантів влада подарувала рушники й торт

Про це повідомляє російське видання Дождь.

"Напередодні святкування Дня матері глава Льгівського району Сергій Коростелев зустрівся з матерями загиблих військовослужбовців, які брали участь у спеціальній військовій операції", - відзвітували в адміністрації району Курської області.

Чиновник подарував матерям загиблих набори рушників і торт.

У жовтні Генштаб повідомляв, що в РФ існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України.

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