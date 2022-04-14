У Росії мобілізованим дають списані бронежилети, – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Російські військовослужбовці, коштом яких доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують у спорядження непридатний до використання списаний мотлох.

Розвідка зазначає, що 12 березня російська залізниця доправила мобілізованим військовим вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. Однак, при прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

"Бронежилети було знято з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей "захист" фізично не здатен будь-кого реально захистити", – додають у повідомленні.

Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані, наразі невідомо.

Російські військові сили завершують підготовку до наступу на Схід, Росія продовжує примушувати військовослужбовців до участі у війні в Україні.

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