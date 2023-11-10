У Росії на Чукотці зник літак Ан-2
У Росії в Чукотці, яка на північному заході межує з Якутією, зник літак Ан-2 авіакомпанії "Стриж авіа"
Про це пише російське видання ТАСС.
"Літак Ан-2 авіакомпанії "Стриж авіа" зник на Чукотці. На його борту знаходяться троє людей - два члени екіпажу та один пасажир", - йдеться у повідомленні.
Журналісти звернулися за інформацією до оперативних служб, там заявили, що вже розпочалися пошуки літака.
- Нещодавно в Росії літак авіакомпанії "Аерофлот", який виконував рейс Іркутськ - Москва, довелося садити в Сиктивкарі через бійку на борту.
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