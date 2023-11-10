У Росії на Чукотці зник літак Ан-2

Про це пише російське видання ТАСС.

"Літак Ан-2 авіакомпанії "Стриж авіа" зник на Чукотці. На його борту знаходяться троє людей - два члени екіпажу та один пасажир", - йдеться у повідомленні.

Журналісти звернулися за інформацією до оперативних служб, там заявили, що вже розпочалися пошуки літака.