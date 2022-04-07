У Росії напали на редактора "Новой газеты". Фото
Невідомий напав на Дмитра Муратова, головного редактора опозиційної "Нової газеты" і лауреата Нобелівської премії миру, у потязі
Про це повідомляє "Новая газета".
"Облили в купе олійною фарбою з ацетоном. Очі страшенно печуть. Потяг Москва – Самара. Олійний запах у всьому вагоні",
– розповів Муратов. Він також повідомив, що нападник встиг викрикнути: "Муратов, ось тобі за наших хлопців".
- Нагадаємо, через попередження Роскомнагляду російська "Новая газета" припинила роботу до кінця війни в Україні.
- Головред російської "Новой газеты" продає Нобелівську медаль, щоб допомогти українцям.
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