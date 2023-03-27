У Росії одне з міст хочуть перейменувати на Сталінград

Про це ТАСС розповів співголова громадської ради щодо повернення місту історичної назви, голова Волгоградської міської ради ветеранів Олександр Струков.

"Від сьогодні ініціативні групи працюватимуть у районах міста [Волгограда] – вивчать громадську думку. Сьогодні у нас поки що один район – Дзержинський. Завтра у трьох районах працюватимуть групи. І так до кінця тижня", – сказав він.

Струков додав, що дослідження громадської думки щодо перейменування міста відбуватиметься у форматі зустрічей із громадськими організаціями. Так, 27 березня заплановано збори за участі понад 100 осіб.

Сталінгад – це стара назва міста. Волгоградом воно стало називатись лише у 1961 році.