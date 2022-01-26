У Росії оголосили в розшук брата Навального та екскоординатора московського штабу опозиціонера

Імена брата та соратника Навального внесли до бази розшуку МВС. За якою статтею Кримінального кодексу вони розшукуються, не уточнюється.



У серпні 2021 року Олега Навального засудили до умовного терміну на один рік, визнавши винним у підбурюванні до порушення санітарних норм. За тим же звинуваченням засудили і Олега Степанова до року обмеження свободи. Йому було заборонено виходити з дому ночами, брати участь у масових акціях та залишати столичний регіон.



Більшість експертів вважають так звану "санітарну справу" політичною. Справа була порушена після неузгодженої акції 23 січня 2021 року на підтримку Олексія Навального, який перебував під вартою.



25 січня стало відомо, що ФСВП Росії вимагає замінити Олегу Навальному умовний термін на реальний.



Нагадаємо, 28 вересня 2021 слідчий комітет РФ відкрив справу проти засудженого опозиціонера Олексія Навального та його соратників за "створення екстремістської організації та участь в ній".

14 січня 2022 Росфінмоніторинг вніс найближчих соратників Навального в реєстр "терористів та екстремістів".

25 січня Олексія Навального внесли до переліку організацій і фізосіб, причетних до тероризму і екстремістської діяльності.