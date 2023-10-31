У Росії планують удесятеро підвищити вартість тарифів мобільних операторів

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що Мінцифри РФ готується затвердити нову методику розрахунку плати за частоти на 2024 рік, виключивши з неї знижки для операторів на використання частот для 4G (LTE). До цього держава стимулювала впровадження перспективної технології, але тепер плата за спектр для швидкого мобільного інтернету може зрости в 10 разів.

У виданні додають, що завдяки цьому вдасться залучити до бюджету додаткові 20 млрд рублів. Представник російських держорганів заявив, що кошти потрібні уряду для реалізації соціальних проєктів у галузі зв'язку, зокрема для підключення до інтернету невеликих населених пунктів.

За новою методикою оператори платитимуть за частоти близько 1% від своїх доходів, підрахував гендиректор "ТМТ Консалтинг" Костянтин Анкілов. Таке зростання не катастрофічне, але стане приводом для підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Таким чином, усі витрати перекладуть на абонентів, зазначив експерт.