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У Росії планують удесятеро підвищити вартість тарифів мобільних операторів

31 жовтня, 2023 вiвторок
11:00
Світ На фото людина, яка користується мобільним телефоном

Російський уряд планує підвищити вартість тарифів мобільних операторів у 10 разів, аби залучити до бюджету додаткові 20 млрд рублів

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що Мінцифри РФ готується затвердити нову методику розрахунку плати за частоти на 2024 рік, виключивши з неї знижки для операторів на використання частот для 4G (LTE). До цього держава стимулювала впровадження перспективної технології, але тепер плата за спектр для швидкого мобільного інтернету може зрости в 10 разів.

У виданні додають, що завдяки цьому вдасться залучити до бюджету додаткові 20 млрд рублів. Представник російських держорганів заявив, що кошти потрібні уряду для реалізації соціальних проєктів у галузі зв'язку, зокрема для підключення до інтернету невеликих населених пунктів.

За новою методикою оператори платитимуть за частоти близько 1% від своїх доходів, підрахував гендиректор "ТМТ Консалтинг" Костянтин Анкілов. Таке зростання не катастрофічне, але стане приводом для підвищення тарифів на мобільний зв'язок. Таким чином, усі витрати перекладуть на абонентів, зазначив експерт.

  • 9 жовтня стало відомо, що нідерландський холдинг Veon більше не є власником російського Вимпелкома (бренд Beeline). Компанія, якій належить Київстар, продала свої активи.
Економіка
Росія
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