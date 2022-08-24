У Росії серед дня невідомий кинув два "коктейлі Молотова" в приміщення Орловської адміністрації
В Орлі невідомий напав на будівлю адміністрації області, кинувши два "коктейлі Молотова"
Про це пише телеграм-канал "База".
Напад стався близько 8 ранку. Невідомий чоловік кинув дві пляшки із запальною сумішшю у вхідні двері обласної адміністрації
За словами губернатора області Андрія Кличкова, пожежу вдалося швидко загасити, але при цьому постраждав один із співробітників, йому знадобилася допомога лікарів.
У мережі згодом з'явилось відео моменту атаки на будівлю адміністрації Орловської області.
Невідомий чоловік під'їхав до будівлі на велосипеді, зупинився і кинув у вхідні двері два "коктейлі Молотова" — перший не спалахнув, а ось після другого почалася невелика пожежа, яку швидко загасили співробітники адміністрації. Одна людина постраждала, йому вже надали допомогу. Нападника шукає поліція.
- Відзначимо, що після 24 лютого у Росії стали регулярними підпали війскоматів, зроблені за такою ж схемою. Невідомі кидають "коктейлі Молотова" та тікають. Станом на середину травня таких випадків було 11.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе