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Напад стався близько 8 ранку. Невідомий чоловік кинув дві пляшки із запальною сумішшю у вхідні двері обласної адміністрації

За словами губернатора області Андрія Кличкова, пожежу вдалося швидко загасити, але при цьому постраждав один із співробітників, йому знадобилася допомога лікарів.

У мережі згодом з'явилось відео моменту атаки на будівлю адміністрації Орловської області.

Невідомий чоловік під'їхав до будівлі на велосипеді, зупинився і кинув у вхідні двері два "коктейлі Молотова" — перший не спалахнув, а ось після другого почалася невелика пожежа, яку швидко загасили співробітники адміністрації. Одна людина постраждала, йому вже надали допомогу. Нападника шукає поліція.

Відзначимо, що після 24 лютого у Росії стали регулярними підпали війскоматів, зроблені за такою ж схемою. Невідомі кидають "коктейлі Молотова" та тікають. Станом на середину травня таких випадків було 11.

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