У Росії стався вибух на газопроводі в Свердловській області
У ніч з 29 на 30 березня у Свердловській області стався вибух на газопроводі
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Аварія сталась у районі селища Пелим, Свердловська область. Відбулася розгерметизація труби на ділянці "Ямбург-Єлець 1" - внаслідок чого і стався вибух.
Попередньо постраждалих немає.
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