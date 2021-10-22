У Росії стався вибух на військовому заводі, є загиблі
Доля десяти робітників залишається невідомою в результаті пожежі в пороховому цеху під Рязанню (Росія), щонайменше п'ятеро загинули
Про це повідомляє "Интерфакс”.
На місці пожежі чутні вибухи. У МНС РФ підтвердили повідомлення про пожежу в цеху під Рязанню, додавши, що в результаті події є потерпілі.
"В результаті технологічного процесу сталося займання на території одного з цехів заводу "Еластик". Площа пожежі встановлюється", - сказали у відомстві.
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