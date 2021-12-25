У Росії стверджують, що відвели частину військ від кордону з Україною

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що 10 тис. військових повертає Південний військовий округ після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії та Південної Осетії.

"Понад 10 тис. військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підготовку проходили батальйонні тактичні групи та тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин ППО.