У Росії стверджують, що відвели частину військ від кордону з Україною
У Росії заявили, що відвели частину військових від кордону з Україною у місця постійної дислокації
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що 10 тис. військових повертає Південний військовий округ після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії та Південної Осетії.
"Понад 10 тис. військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підготовку проходили батальйонні тактичні групи та тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин ППО.
- Нагадаємо, 23 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав президента РФ Володимира Путіна відвести війська від українського кордону.
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