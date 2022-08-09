У Росії визнали, що примусово виселили з України понад 3 млн людей

Про це повідомляє пропагандистська агенція Интерфакс.

В новині йдеться, що лише за минулу добу вивезли з України до Росії майже 24 тис. осіб, у тому числі понад 4 тис. дітей.

"За минулу добу без участі української влади вивезено 23 872 особи, у тому числі 4 148 дітей", - повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

Він зазначив, що усього з початку війни Росії проти України було вивезено 3 206 749 осіб, з яких 507 316 – діти.

Раніше ООН заявляла, що Громадян України виселяють з Криму.

Литва визнала вивезення українців до Росії депортацією.

21 травня Людмила Денісова повідомила, що окупанти депортували в Росію вже 1,3 млн людей, з них понад 230 тис. дітей. Людей змушували сідати в автобуси і лише при посадці повідомляли, що далі везтимуть до "фільтраційного табору" в Безіменному Новоазовського району і потім в Росію.

4 липня прокуратура заявила, що розслідує вивезення до РФ мешканців Харківщини.

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