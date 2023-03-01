Про це інформує російське інформагентство.

Міністр науки та вищої освіти РФ Валерій Фальков призначив перевірку РУДН та наголосив "винних буде покарано".

Заступник голови відомства Костянтин Могилевський сказав: "Вивішування прапорів держави, на чолі якої сьогодні стоїть неонацистський режим, держави, озброєні формування якої під цими прапорами вбивають, абсолютно неприпустимо і не має відношення до популяризації справжньої малоросійської культури".

Наприкінці лютого у Російському університеті дружби народів відбулися виставки земляцьких організацій університету, зокрема на показі українського земляцтва вивісили прапори України – навпроти привітань із днем захисника вітчизни.

Цю виставку погодив проректор із роботи зі студентами РУДН Сергій Базавлук, розповіла одна зі студенток, пише Meduza. Після перших публікацій проти університету виступили пропагандисти та "патріотичні" телеграм-канали.

28 лютого Студентська рада РУДН випустила заяву: реакція на проведення виставок земляцьких організацій "не породжує жодних емоцій, окрім жаху та нерозуміння", під час війн люди завжди "залишалися людьми", а у вік розквіту технологій та глобалізації вони не повинні ставати заручниками інформаційної війни.

"Ми, студенти міжнародного університету країни, не готові заплющувати очі на утиски та придушення інших за національною ознакою", - сказано в заяві.

Ранішу РУДН уже проводив виставки української культури.