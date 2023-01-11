У Росії за загадкових обставин загинув полковник МВС

Про це пише телеграм-канал Mash.

50-річний Хабас Ципінов напередодні гостював у родичів у Баксанському районі, вийшов подихати повітрям до річки та оступився. Очевидці викликали рятувальників, але знайти живого чоловіка не вдалося. Сьогодні виявили його тіло.

Поліцейський був начальником центру для неповнолітніх злочинців, викладав в університеті МВС та Центрі професійної підготовки ДІБДР.

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення у Росії за загадкових обставин завершили своє життя чимало відомих, впливових і багатих осіб. У середині вересня загинув директор авіаційного напрямку Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін.

У липні знайшли мертвим Юрія Воронова — топменеджера, пов'язаного з Газпромом.

У квітні у московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента Газпромбанку, а також його дружини та дочки. Трохи пізніше аналогічним чином в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера Новатека Сергія Протосеню, його дружину та дочку.

У грудні у РФ раптово помер гендиректор "Адмиралтейських верфей" Олександр Бузаков. Ця компанія виробляла підводні човни-носії для калібрів. Також – колишній головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал армії Олексій Маслов.

А напередодні нового року в Індії помер депутат законодавчих зборів Володимирської області член пропутінської "Єдиної Росії" Павло Антов, який влітку критикував "спецоперацію".

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