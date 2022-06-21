У Росії заблокували сайт британського видання The Telegraph
В Росії через статтю про вторгнення в Україну заблокували сайт британського видання The Telegraph
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Доступ до сайту було обмежено роскомнаглядом на вимогу генпрокуратури РФ.
Формально доступ було обмежено до однієї зі статей на сайті The Telegraph, яка вийшла 23 лютого та була присвячена загрозі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї зі сторінок призводить до недоступності всього сайту на території РФ.
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21 березня суд в РФ визнав діяльність соціальних мереж Instagram та Facebook екстремістською та заборонив їх на території Росії. 24 березня було оголошено про блокування в РФ сервісу Google News.
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