Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на коментар редактора однієї з найбільших радіостанцій Москви.

Так, з радіоефіру зняті пісні Алли Пугачової, Валерія Меладзе, його брата Костянтина Меладзе та музичні композиції, написані ним. Тому з ефіру зникли і пісні у виконанні путіністів, зокрема Ані Лорак та ще понад 10 російських артистів, у чиєму репертуарі є композиції музиканта та композитора Меладзе.

Причиною стало їхнє ставлення до загарбницької війни, яку веде Росія в Україні. Валерій Меладзе висловився проти російського вторгнення та відлетів до Юрмали, Алла Пугачова полетіла до Ізраїлю.

Також редактор московської радіостанції додав, що росіяни більше не почують на радіо пісні таких зарубіжних співачок, як Мадонна і Леді Гага, оскільки "ці артистки негативно висловилися на адресу Росії".