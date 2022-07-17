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У Росії закінчуються ветеринарні препарати. Зокрема, вакцина від сказу

17 липня, 2022 неділя
14:45
Світ вакцинація

У Росії дефіцит сертифікованої вакцини від сказу, без якої неможливо оформити ветеринарний паспорт міжнародного зразка для тварин

Про це повідомляє Медіазона з посиланням на свідчення гравців ринку.

За даними джерела, у Російській Федерації закінчуються європейські й американські вакцини для тварин, а російські вакцини не підтверджені сертифікатом у Євросоюзі, що призводить до проблем із виїздом за кордон.

"До подорожі тварині необхідно оформити ветеринарний паспорт міжнародного зразка…і отримати відмітку про вакцинування від сказу. Російські препарати, наприклад у Євросоюзі, не сертифіковані, а постачання іноземних вакцин відбувається з перебоями", - пише Медіазона.

Також зазначається, що власники ветеринарних клінік не знають, чи буде можливість придбати імпортні вакцини, чи доведеться переходити на російські, яких теж не вистачає через попит. 

У статті застерігають, що використання несертифікованих вакцин призведе до того, що росіяни, які планують їхати за кордон, залишатимуть своїх тварин напризволяще.

"Іноземна вакцина закінчиться рано чи пізно, а якщо всі перейдуть на російську, то тварин не вивозитимуть із країни, і почастішають випадки, коли люди переїжджають за кордон і залишають тварин покинутими", - йдеться у повідомлені.

Також повідомляється, що з квітня понад 93% профільні російські клініки відчувають нестачу препаратів. Йдеться не лише про вакцини, а й про анестетики, антибіотики, протипаразитні та протизапальні ліки.

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