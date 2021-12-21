У Росії запровадили правила для прискорених масових поховань під час військових конфліктів
МНС РФ запровадило стандарти про прискорені масові поховання у братських могилах у військовий час
Документ про це було опубліковано у понеділок, 20 грудня, на сайті МНС Росії.
Нові положення про прискорене масове поховання людей і тварин, які загинули в результаті військових конфліктів або надзвичайних ситуацій, мають набути чинності з 1 лютого 2022 року.
Опубліковані на тлі напруження через можливість військового вторгнення РФ в Україну, правила передбачають, що при виборі місць поховання слід враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, рельєф та розташування джерела водопостачання.
У документі зазначається, що за підготовку і проведення поховальних робіт будуть відповідати регіональні органи влади. На базі ритуальних служб створюватимуться команди з термінового поховання трупів у військовий та мирний час.
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