Про це повідомляє Російська служба BBC.

Особисті дані загиблих під час бойових дій солдатів ЗС РФ становлять державну таємницю ще з 2015 року. Однак пільги членам сімей військових, яких ліквідували під час вторгнень в Чечню, Сирію та на інші території, оформлюють чиновники райадміністрацій, які й видають відповідні посвідчення. Тепер же МО РФ просить уряд передати ці повноваження військкоматам.

У Міноборони РФ пояснюють свою ініціативу тим, що потрібно "обмежити коло осіб, що мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли) при виконанні завдань під час спеціальної військової операції на територіях України".



Імена загиблих в Україні зараз розкривають представники влади у регіонах, які публічно висловлюють співчуття родинам, а також самі родичі. ВВС нагадує, що, базуючись тільки на повідомленнях, які містили конкретну інформацію про загиблих, - повне ім'я та звання, - у березні цей список містив 557 загиблих.



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