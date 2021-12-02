У Росії заявили про готовність до діалогу зі США щодо України

Про це пише російський Інтерфакс.



"Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи. Наші американські колеги неодноразово говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, який існував за минулої адміністрації. Ми до цього готові", - заявив він.



Лавров додав, що хоче почути пояснення держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо його заяв на засіданні ОБСЄ про пункти Мінських домовленостей, яких має дотримуватися Росія.



"З нетерпінням чекаю на роз'яснення. Сподіваюся, це мені допоможе зорієнтуватися щодо того, які підходи Сполучені Штати сповідуватимуть щодо врегулювання в Україні", - заявив Лавров.



На засіданні ОБСЄ в Стокгольмі він назвав "грою з вогнем" тези про те, що РФ не має права висловлювати іншим державам позицію про неприпустимість вступу до НАТО.



"Хочу, щоб було гранично зрозуміло: перетворення наших країн-сусідів на плацдарм протистояння з Росією, розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від стратегічно важливих для нашої безпеки районів категорично неприйнятно", - заявив очільник МЗС РФ.



За його словами, рішення Бухарестського саміту НАТО про членство України та Грузії в Альянсі - "міна в саму конструкцію європейської безпеки".

Нагадаємо, 1 грудня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року

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