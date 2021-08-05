У Росії заявили про перетворення Чорного моря в зону небезпечного протистояння

Про це заявив директор Четвертого Європейського департаменту російського МЗС Юрій Пилипсон в інтерв'ю РИА Новости.



За його словами, Росія продовжить вживати заходів щодо забезпечення національної безпеки за допомогою і дипломатичних, й "інших" інструментів.



"Цілком очевидно, що подібного роду "тренування" провокують, а не попереджають конфліктні ситуації... Ми неодноразово попереджали, що нагнітання військово-політичної напруженості безпосередньо біля наших рубежів несе в собі конфронтаційний заряд", - заявив Пилипсон.

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