У Росії заявили про перетворення Чорного моря в зону небезпечного протистояння
Росіяни вважають, що навчання НАТО позначаються на ситуації з безпекою в цьому регіоні
Про це заявив директор Четвертого Європейського департаменту російського МЗС Юрій Пилипсон в інтерв'ю РИА Новости.
За його словами, Росія продовжить вживати заходів щодо забезпечення національної безпеки за допомогою і дипломатичних, й "інших" інструментів.
"Цілком очевидно, що подібного роду "тренування" провокують, а не попереджають конфліктні ситуації... Ми неодноразово попереджали, що нагнітання військово-політичної напруженості безпосередньо біля наших рубежів несе в собі конфронтаційний заряд", - заявив Пилипсон.
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