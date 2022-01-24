У Росії зростає долар та обвалюються фондові індекси

Про це повідомляє російський РБК.



Так, до 14:48 (мск) індекс трохи піднявся - до 3207.



При цьому курс долара піднявся і коливається на рівні 79 рублів за долар - вперше після 3 листопада 2020 року.



Видання зазначає, що приводом для падіння російського ринку є геополітичні новини.

Нагадаємо, 19 січня на російському фондовому ринку стався найбільший обвал з березня 2021 року.