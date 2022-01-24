У Росії зростає долар та обвалюються фондові індекси
Індекс Мосбіржі обвалився на 10,2%, до 13:59 (мск), досягнувши позначки 3158,46 пункту - він опустився нижче за 3200 вперше з 22 грудня 2020 року
Про це повідомляє російський РБК.
Так, до 14:48 (мск) індекс трохи піднявся - до 3207.
При цьому курс долара піднявся і коливається на рівні 79 рублів за долар - вперше після 3 листопада 2020 року.
Видання зазначає, що приводом для падіння російського ринку є геополітичні новини.
- Нагадаємо, 19 січня на російському фондовому ринку стався найбільший обвал з березня 2021 року.
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