У Росії звинуватили одного із лідерів "Нацкорпусу" Коротких (Боцмана) у вбивствах

Про це повідомляє видання Медуза.



Йому інкримінують "вбивство двох і більше людей, скоєне організованою групою з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті"



Слідство просить заочно заарештувати Коротких, який перебуває в розшуку.



Із 2014 року білорус Коротких живе в Україні та воював на Донбасі. Зараз він є членом партії "Національний корпус"

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