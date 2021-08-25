У Росії звинуватили одного із лідерів "Нацкорпусу" Коротких (Боцмана) у вбивствах
Слідчий комітет РФ звинувачує ексдобровольця полку “Азов”, одного із лідерів партії “Національний корпус” Сергія Коротких у вбивствах
Про це повідомляє видання Медуза.
Йому інкримінують "вбивство двох і більше людей, скоєне організованою групою з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті"
Слідство просить заочно заарештувати Коротких, який перебуває в розшуку.
Із 2014 року білорус Коротких живе в Україні та воював на Донбасі. Зараз він є членом партії "Національний корпус"
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