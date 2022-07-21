У росіян немає сьогодні єдиного центру прийняття рішень в управлінні операцією від Харкова до Херсона, - військовий експерт Кевлюк

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Російська операція цікава тим, що перший етап вторгнення в Україну відбувався у трьох напрямках і операція не мала єдиного штабу керівництва. Завдання командувачам армії ставилося напряму з Москви й хто керував операцією було невідомо. Можна таку систему управління пояснити тим, що президент РФ хотів мати особисті лаври переможця, а коли з'явилася відповідальність за провал, то керівником операції був призначений генерал Дворніков", - пояснив військовий експерт.



Віктор Кевлюк зазначив, що після нетривалого перебування Дворнікова на посту керівника операції з'явився генерал – полковник Жидко, який був заступником міністра оборони та начальником головного управляння військово-політичної роботи. Це призначення обумовлено тим, що військовим знадобився вагомий політичний голос, який буде почутий у російському політикумі. Потім мелькав генерал Суровікін, командувач військово-космічних сил, то зовсім дивне рішення, наче піхотинці вже закінчилися.



"Коли я почав розбиратися, де у росіян південний напрямок, то з'ясувалося, що боротьбу з ЗСУ навколо Сєверодонецька та Лисичанська росіяни здійснювали, маючи три угрупування: північне, центральне і південне. Наприклад, захопленням сіл Гірське та Золоте керував командувач військами центрального військового округу РФ генерал – полковник Лапін. Тобто задачу, яку мав би виконувати командир батальйону, виконував командувач військами округа. Всі ці дивні факти говорять про те, що російське військове керівництво вищої ланки не довіряє командирам тактичної ланки, тому російські генерали висуваються ближче до переднього краю, де періодично гинуть", - прокоментував Кевлюк.

Військовий експерт підсумував, що на сьогодні єдиного центру прийняття рішень, який би управляв операцією від Харкова до Херсона у росіян немає. За певні ділянки фронту відповідають командувачі армії, але чим нижче у тактичну ланку, тим проблем з управлянням більше.

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