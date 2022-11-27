Один мій підписник дуже влучно підмітив, що "в російських анекдотах українці — переважно кумедні ×@×ли, а росіяни в українських анекдотах — переважно мертві".

Але так було не завжди. Навпаки, нещодавно в наших анекдотах були зустрічі росіянина, німця та американця, в яких росіянин був більш дотепний та кмітливий, ніж його візаві.

Читайте також: "Хороші росіяни" - це "розводняк"

Але після 2014 ситуація почалася змінюватися. А з 24 лютого 2022 року позитивні росіяни зникли з українських анекдотів. Щобільше, вони взагалі з нашого гумору зникають. Єдине виключення — це дохлі москалі або ті, яким погано.

З 24 лютого 2022 року позитивні росіяни зникли з українських анекдотів. Щобільше, вони взагалі з нашого гумору зникають. Єдине виключення — це дохлі москалі або ті, яким погано

Таке трансформування сталося не через бажання українців, в через зусилля росіян. Тих росіян, що підтримали анексію Криму, тих, що казали, що Крим не бутерброд, тих, що приїхали вбивати українців і вбивали нас, тих, що підтримали війну, та тих, хто мовчав, коли рашисти Україну бомбили, руйнували та знищували українську націю. Після цього у росіян залишається лише одне місце в українському фольклорі та гуморі — місце дохлого росіянина.

І щось мені підказує, що це надовго. А може і назавжди. Так, скоріш за все назавжди.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.