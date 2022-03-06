У російських солдат відібрали паспорти – наказ

У російських військових забирають паспорти, військові квитки, жетони щоб ускладнити їхню ідентифікацію.

Відповідний наказ за підписом заступника міністра оборони країни окупанта оприлюднили на сторінці Оперативного командування "Північ".

Такий наказ видали через діяльність телеграм-каналу "Ищи своих", в якому опрлюднюється інформація про полонених та вбитих в Україні російських солдат.

Нагадаємо, для матерів російських полонених розробили алгоритм дій, як вони можуть визволити своїх синів.

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