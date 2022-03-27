У російській армії почалися кадрові чистки, - МВС
Російські загарбники почали кадрові чистки, виводять бойові частини на ротацію і готуються до нових атак на Україну
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, - інформує Еспресо.TV.
"Вони виводять частину підрозділів, і у них почалися кадрові чистки. Вони звільнили керівника однієї танкової армії, яка відповідала за взяття Харкова, і міняють керівників підрозділів. Також вони починають виводити бойові частини на ротацію. Нам не слід займатися "шапкозакидательством" - на жаль, у них ще є людські ресурси й достатньо велика кількість техніки", - сказав Денисенко.
Підтвердженням цієї думки він вважає концентрацію живої сили ворога на території Білорусі в районі Гомеля, на кордоні з Харківщиною і Херсонською областю та території Криму.
"Ми маємо готуватися, що буде ще одна спроба – звичайно, вже не така масована й масштабна, як це було місяць тому – але завести сюди свіжі сили, щоб спробувати на всіх напрямках – Донецька, Луганська області, з півночі – Харківський напрямок, Ізюм і безумовно – це Київщина і місто Київ", - зазначив Денисенко.
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