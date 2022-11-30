У російській Пермі горить ТЕЦ, - росЗМІ
На одній із ТЕЦ у російському місті Перм помітили займання, над містом видно величезні клуби диму
Про це інформують російські ЗМІ.
Стверджується, що займання сталося на одній з теплоелектроцентралей в місті Перм. Причини пожежі достеменно невідомі.
- Нагадаємо, 30 листопада в Брянській області сталося займання резервуарів з нафтопродуктами.
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