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У російській Пермі горить ТЕЦ, - росЗМІ

30 листопада, 2022 середа
11:13
Світ Займання на російській ТЕЦ

На одній із ТЕЦ у російському місті Перм помітили займання, над містом видно величезні клуби диму

Про це інформують російські ЗМІ. 

Стверджується, що займання сталося на одній з теплоелектроцентралей в місті Перм. Причини пожежі достеменно невідомі. 

  • Нагадаємо, 30 листопада в Брянській області сталося займання резервуарів з нафтопродуктами.

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