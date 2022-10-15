У російській республіці Удмуртія підпалили військкомат
В Удмуртії невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю у вікно військкомату, в результаті чого почалася пожежа
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Відомо, що палій потрапив на територію військкомату з боку будівлі, що стоїть поряд. Він розбив вікно на першому поверсі й кинув туди пляшку із запальною сумішшю.
Під час гасіння пожежі було пошкоджено стіну, а деякі документи залили водою. Пожежу швидко загасив місцевий сторож.
Військкомат охороняли двоє співробітників поліції, які не змогли затримати паліїв. Зазначається, що це вже другий відомий випадок підпалу військкомату в Удмуртії після початку війни в Україні.
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