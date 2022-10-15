Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відомо, що палій ​​потрапив на територію військкомату з боку будівлі, що стоїть поряд. Він розбив вікно на першому поверсі й кинув туди пляшку із запальною сумішшю.

Під час гасіння пожежі було пошкоджено стіну, а деякі документи залили водою. Пожежу швидко загасив місцевий сторож.

Військкомат охороняли двоє співробітників поліції, які не змогли затримати паліїв. Зазначається, що це вже другий відомий випадок підпалу військкомату в Удмуртії після початку війни в Україні.

6 жовтня у центрі Москви чоловік підпалив два авто, викрикуючи антивоєнні лозунги. Автівки спалахнули у самому центрі Москви біля знаменитих хмарочосів – очевидці бачили чоловіка з каністрами.

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