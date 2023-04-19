У російському Дзержинську горить 4500 кв. м пластмасового заводу

Про це пишуть російські ЗМІ.

Пожежу спричинив спалах на складі цегли. Зазначається, що всередині будівлі горючі матеріали, які складно піддаються гасінню, а при горінні виділяють отруйні речовини. Окрім того, є загроза вибуху, а також перекидання вогню на сусідні будівлі.

Загиблих та постраждалих наразі немає.