У російському Дзержинську горить 4500 кв. м пластмасового заводу
У середу, 19 квітня, у Дзержинську, що в Новгородській області РФ, спалахнула пожежа на пластмасовому заводі, площа загоряння - 4500 кв. м
Про це пишуть російські ЗМІ.
Пожежу спричинив спалах на складі цегли. Зазначається, що всередині будівлі горючі матеріали, які складно піддаються гасінню, а при горінні виділяють отруйні речовини. Окрім того, є загроза вибуху, а також перекидання вогню на сусідні будівлі.
Загиблих та постраждалих наразі немає.
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