У російському Нововоронежі відкрили новий пам'ятник Альонушці. Стару потвору продали на аукціоні

Про це повідомляє Медуза.

Старий, що спричинив невдоволення місцевих мешканців і став мемом — хітом мережі, продали з аукціону.

Бронзову скульптуру відкрили під час міського фольклорного свята "Істокі". Фінансові витрати на встановлення нового пам'ятника взяли на себе анонімні меценати.

1 липня на сайті президента України з'явилася петиція про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі.

18 червня псевдоочільник Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до помічника голови адміністрації президента РФ Володимира Мединського з ініціативою встановити пам'ятник Катерині II у Херсоні.

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