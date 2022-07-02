У російському Нововоронежі відкрили новий пам'ятник Альонушці. Стару потвору продали на аукціоні
У місті Нововоронеж Воронезької області Росії відкрили новий пам'ятник Альонці
Про це повідомляє Медуза.
Старий, що спричинив невдоволення місцевих мешканців і став мемом — хітом мережі, продали з аукціону.
Бронзову скульптуру відкрили під час міського фольклорного свята "Істокі". Фінансові витрати на встановлення нового пам'ятника взяли на себе анонімні меценати.
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