У російському Татарстані розбився літак, загинуло 19 людей
У місті Мензелінськ (Росія) розбився літак з парашутистами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що впав легкомоторний літак L-410, який належав аероклубу.
На борту було 23 людини. За попередніми даними, загинули 19 осіб. Ще три особи постраждали, їх передали медикам.
Місцеве управління МНС поки підтверджує тільки факт аварії літака.
За даними МНС, на борту перебували парашутисти і два члени екіпажу.
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