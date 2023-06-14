У Ростовській області РФ через пожежу зупинили роботу електростанції й обмежили поставку електрики споживачам
У середу, 14 червня, в Ростовській області РФ загорілася головна теплова електростанція регіону - Новочеркаська ДРЕС. Наразі відомо про 3 постраждалих, електропостачання в область обмежено
Про це пишуть російські ЗМІ.
Відомо, що загорілась покрівля на шостому енергоблоці, площа займання становила 200 квадратних метрів. Станом на 15:05 пожежу вдалося локалізувати, а відкрите горіння у машинному залі між 5 та 6 енергоблоками ліквідувати.
Наразі причини пожежі не відомі, низка телеграм-каналів повідомляли, що перед пожежею було чутно вибух.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв своєю чергою заявив, що інформація про вибух не підтверджується. За його словами, можливою причиною фахівці називають спалах газу під час технологічних робіт на станції.
Він повідомив, що наразі роботу станції призупинено, а для споживачів у Ростовській області буде введено тимчасові обмеження у постачанні електроенергії.
- У середу, 19 квітня, у Дзержинську, що в Новгородській області РФ, спалахнула пожежа на пластмасовому заводі, площа загоряння склала 4500 кв. м.
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