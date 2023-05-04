Про це заявив губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв.

"Вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у споруджувані конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув", - написав Голубєв у telegram.

Чиновник додав, що жертв і постраждалих немає, а збитки, нібито, незначні.