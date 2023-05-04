У Ростовській області заявили про нову атаку безпілотника, почалася пожежа
Пожежа виникла у споруджуваній конструкції міжцехової естакади заводу після того, як туди "врізався безпілотник та вибухнув"
Про це заявив губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв.
"Вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у споруджувані конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув", - написав Голубєв у telegram.
Чиновник додав, що жертв і постраждалих немає, а збитки, нібито, незначні.
- Губернатор Брянщини повідомив, що ЗСУ вранці 2 травня здійснили обстріл села Курковичі, постраждалих немає.
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