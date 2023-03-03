Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Усього близько 10-ти різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти. Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість Російської Федерації не здатна", – розповів представник воєнної розвідки України.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що літак А-50 визначає, де розташовано системи ППО, відстежує зліт і посадку, напрямки руху авіації супротивника й супроводжує атаки крилатими ракетами.

Уранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський розвідувальний літак ДРЛО А-50.

Читайте також: Пошкодження літака А-50 на аеродромі Мачулищі серйозно зменшило можливість ворога атакувати наші території, - військовий аналітик Гетьман